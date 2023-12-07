5 ميداليات دولية للسعودية في بطولة جنوب إفريقيا للريشة الطائرة

حقق المنتخب السعودي للريشة الطائرة 5 ميداليات (ذهبيتان - فضية - برونزيتان) خلال مشاركته في بطولة جنوب إفريقيا الدولية للشباب والفريق الأول.
حققت لاعبة المنتخب السعودي للسيدات خديجة نيزة الميدالية البرونزية لمنافسات الفردي للسيدات لفئة الفريق الأول.
وفي بطولة الشباب حقق الثنائي فهد المالكي ويزن صائغ الميدالية الفضية لمنافسات زوجي الرجال، وحقق لاعبا المنتخب السعودي ريان المخيمر وعبدالعزيز المقهوي الميدالية البرونزية لمنافسات الزوجي للرجال.
ونجح ثنائي المنتخب السعودي خديجة نيزة ومهد شيخ في الظفر بالميدالية الذهبية لمنافسات الزوجي المختلط.
وحققت لاعبة المنتخب السعودي للسيدات خديجة نيزة الميدالية الذهبية لمنافسات الفردي للسيدات.