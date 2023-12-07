دوري روشن.. ضمك يتغلب على الاتحاد والحزم يهزم الفتح

تغلب فريق ضمك على ضيفه الاتحاد بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها لحساب الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل لضمك الكاميروني جورج نكودو عند الدقائق 12 و52 وعند الدقيقة 46 سجل حارس مرمى الاتحاد مارسيلو جروهي بالخطأ في مرماه، فيما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس, فيما تجمد رصيد الاتحاد النقطي عند 28 في المركز الرابع مؤقتاً.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق الحزم اليوم انتصاره الثاني في منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بعده الفوز بنتيجة 0-2 على نظيره الفتح، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الحزم في الرس ضمن منافسات الجولة 16.

سجل ثنائية الحزم, البرازيلي برونو فيانا عند الدقيقة الثامنة، والبرتغالي أنطونيو كارفالهو من ركلة جزاء عند الدقيقة 14.

وبهذا الفوز رفع الحزم رصيده لـ 11 نقطة في المركز الـ 18, فيما بقي الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع.