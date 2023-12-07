مشروعات طبية لمركز الملك سلمان في غامبيا

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة أمراض النساء في مدينة بنجول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر 2023، بمشاركة 21 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة 19 عملية جراحية في مجال أمراض النساء تكللت جميعها بالنجاح التام.

ونفذ المركز المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة للأطفال في مدينة بنجول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر 2023، بمشاركة 21 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة 15 عملية جراحية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام.

ويأتي ذلك إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى في مختلف أنحاء العالم.