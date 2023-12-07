5 أيام على انطلاق مونديال الأندية 2023.. جدة تستعد لإبهار العالم

5 أيام تبقت لانطلاق كأس العالم للأندية 2023، وستسجل فيه السعودية تاريخا جديدا باستضافتها بطولة من أهم البطولات العالمية والتي يصاحبها زخم ضخم.

ويشارك في هذه البطولة أبطال القارات حول العالم، بحضور الآلاف من دول العالم لمشاهدة البطولة الكبيرة.

وستكتب هذه الجولة نهاية البطولة بشكلها الراهن، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع عدد الأندية إلى 32.

باستضافة كأس العالم للأندية FIFA 2023 ستكون جدة وجهة لآلاف الجماهير من عشاق الأندية المشاركة في البطولة، الذين تنتظرهم تجربة مثيرة وأجواء فريدة على ساحل البحر الأحمر في الفترة ما بين ١٢ و٢٢ ديسمبر الجاري.

تضم البطولة 7 فرق، هي:

بطل دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي (إنجلترا)

بطل دوري أبطال أفريقيا: الأهلي (مصر)

بطل الدوري الياباني الممتاز: أوراوا ريدز (اليابان)

بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية: فلومينينسي (البرازيل)

بطل دوري أبطال آسيا: الاتحاد (السعودية)

بطل دوري أبطال الكونكاكاف: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)