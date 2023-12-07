أرقام قياسية للفرق السعودية آسيوياً.. سيطرة كاملة وتميّز

أثبتت الكرة السعودية مجددا علو كعبها آسيويا باستحواذ أنديتها على نصف مقاعد دور الـ16 لمجموعة الغرب مع تميز فردي لفرقها بأرقام جديد لها أو على مستوى المنافسة.

فريق الهلال تجاوز المجموعات بأكبر حصيلة نقاط طيلة تاريخ مشاركاته في البطولة وبأعلى رقم لفرق مجموعة الغرب بعد جمعه 16 نقطة، فيما يعد دفاعه الأقوى في المنافسة باستقباله هدفين فقط.

أما النصر فقد بلغ ثمن النهائي دون أن يتعرض للخسارة في المجموعات للمرة الأولى منذ ظهوره في المحفل القاري مع جمعه أيضاً أكبر معدل نقاط له في المنافسة.

فريق الاتحاد تخطى المجموعات للمرة الثامنة غير إنه تراجع بفارق نقطة عن أفضل رصيد حققه والذي كان في نسخة 2012، بينما يعد ثاني الفرق الأقوى دفاعا في المنافسة بين مجموعتي الغرب والشرق.

أما الفيحاء الذي كان خارج حسابات التأهل حتى الجولة الرابعة لوجوده وقتها في المركز الأخير بـ3 نقاط لكنه قاتل بشراسة في آخر جولتين وسجل فيهما 7 أهداف لتنصفه المجنونة ويبتسم له الحظ.