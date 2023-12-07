دوري روشن يسجّل أغرب ركلة جزاء في العالم

شهدت مباراة جمعت بين الحزم والفتح اليوم الخميس، في الجولة 16 من دوري روشن، إعلان إحدى أغرب ركلات الجزاء في تاريخ مباريات كرة القدم.

وارتكب فهد الحربي مدافع الفتح خطأ فادحا بمنطقة الجزاء، بعدما توجه لمصافحة زميله الحارس السويدي جاكوب راين، إلا أنه لمس الكرة بيده في لقطة غريبة، إذ كادت الكرة أن تسقط من يد حارس الفتح الذي أمسكها سريعا.

واحتسب الحكم أحمد الرميخاني، ركلة جزاء، بعد الاستعانة بتقنية "الفار"، ليقوم الحزم بتوقيع هدفه الثاني من ركلة الجزاء عن طريق اللاعب البرتغالي أنطونيو توزي، لتنتهي المباراة بفوز الحزم بثنائية نظيفة.