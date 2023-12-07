البنتاغون يحذر من “حرب كبيرة” بعد فشل تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، يوم الخميس، إن من المهم جدا أن يصادق الكونغرس على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا "تفاديا لحرب كبيرة في أوروبا".

يأتي تحذير البنتاغون بعدما رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء.

ونال الإجراء موافقة 49 صوتا مقابل رفض 51، وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله، مما يهدد مساعي الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالي.

ومشروع القانون هذا من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، التي تشن حربا على غزة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد تحذيره للدول الغربية وواشنطن من انهيار جبهات القتال في بلاده بيد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، الأربعاء خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا"، مضيفا أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير على الجبهة".

من جهة أخرى، ذكرت سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل بالمساعدات العسكرية لتنفيذ عملياتها ضد حماس.

وأضافت أن الأسلحة التي منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل هي ذخيرة دقيقة وقدرات صاروخية - دفاعية جوية.

وتابعت أن الرئيس بايدن لديه إمكانات لتوفير الدعم العسكري لإسرائيل خارج إطار مشاريع القوانين المقترحة.