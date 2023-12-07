خطوات التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر أبشر

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها.

وقالت "الأحوال المدنية" عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية تمكن المواطنين والمواطنات والمقيمين من إمكانية التحقق من بيانات شهادة الميلاد إلكترونيًا.

طريقة الوصول للخدمة عبر منصة أبشر:

الدخول إلى موقع منصة أبشر > خدماتي > استعلامات > الأحوال المدنية > التحقق من شهادة ميلاد.

إدخال رقم الهوية الوطنية / إقامة.

إدخال تاريخ الميلاد.

يقوم النظام باستعراض خدمة التحقق من شهادة الميلاد