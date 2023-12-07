استشهاد مئات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

استشهد وأصيب مئات الفلسطينيين خلال الساعات 24 ساعة الماضية، في عمليات القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال مناطق قطاع غزة كافة.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أن 50 فلسطينيا استشهدوا في غارات استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيمات دير البلح والبريج والنصيرات والمغازي، كما استشهد أكثر من 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

في سياق متصل استشهد نحو 210 فلسطينيا في غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء الشجاعية والزيتون، بمدينة غزة، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة والذي يتعرض على مدار الساعة لقصف إسرائيلي عنيف، الذي استهدف مئات المنازل المكتظة بالسكان، كما طال القصف مسجد العودة أكبر مساجد مخيم جباليا، والذي كان يتواجد فبه مئات النازحين.