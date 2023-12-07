مجلس الأمن يصوت لوقف نار فوري في غزة الجمعة

يُعقد اليوم الجمعة اجتماعٌ لمجلس الأمن حيث سيستمع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية.

ويهدف غوتيريش هو التحذير من تصاعد التهديدات للسلام والأمن الدوليين نتيجة لتفاقم الوضع في غزة.

تم وضع مشروع القرار تحت "الإجراء الصامت"، مما يسمح بالتصويت عليه في أي وقت ابتداءً من الجمعة.

رغم دعم المشروع على مستوى عربي ودولي، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال ترفض هذا الاتجاه، فيما تُعتبر المادة 99 أقوى أداة يمكن استخدامها لمواجهة التحديات الأمنية والسلم الدولي.