فوز الفيلم الفلسطيني” في ألسنة اللهب” بجائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

از فيلم (في ألسنة اللهب) للمخرج الكندي الباكستاني زارّار كان بجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي التي أسدل الستار عليها اليوم الخميس في مدينة جدة السعودية.

وذهبت جائزة اليسر الفضي للفيلم الهندي (عزيزتي جاسي) للمخرج ترسيم سينغ فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (الأستاذ) إخراج الفلسطينية فرح النابلسي.

ونال الأوزباكستاني شقير خوليكوف جائزة أفضل إخراج عن فيلمه (الأحد) بينما حصل الفيلم الكونجولي (نذير شؤم) على جائزة أفضل مساهمة سينمائية. وفاز الجزائريان كريم بن صالح وجمال بلماهي بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم (ما فوق الضريح).

وحصلت الفلسطينية منى حوا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الأردني (إن شاء الله ولد) كما نال مواطنها صالح بكري جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (الأستاذ).

وفاز فيلم (نورة) للمخرج توفيق الزايدي بجائزة أفضل فيلم سعودي فيما حصل الفيلم الكوري الجنوبي (فاقد الأمل) للمخرج كيم تشانج هون على جائزة الجمهور.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي "من الصعب تصديق أننا وصلنا إلى حفل توزيع جوائز وختام الدورة الثالثة التي فاقت كل توقعاتنا".

وأضاف "استقبلنا عددا قياسيا من الضيوف هنا في جدة، في المهرجان الذي زخر بصناع الأفلام والجمهور العاشق للأفلام".

وكرم المهرجان في حفل الختام الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي نيكولاس كيدج.