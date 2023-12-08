قرعة كوبا أمريكا 2024.. مواجهات من العيار الثقيل

أسفرت قرعة بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا" عن مواجهات من العيار الثقيل.

وجرت فعاليات القرعة بمدينة ميامي في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأرجنتين وبيرو وتشيلي والفائز من مباراة كندا مع ترينداد وتوباجو.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات المكسيك والإكوادور وفنزويلا والفائز من مباراة كوستاريكا مع الهندوراس.

أما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات الولايات المتحدة وأوروجواي وبنما وبوليفيا.

وتصدر المنتخب البرازيلي‏ المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كولومبيا وباراجواي وجامايكا.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆 Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩 Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

ما هي المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا 2024؟

ويشارك 16 منتخبا في النسخة المقبلة من كوبا أميركا، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها المسابقة خارج أمريكا الجنوبية بعد نسخة عام 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.

ويصعد لدور الثمانية، الذي سيكون أولى الأدوار الإقصائية في البطولة، متصدر ووصيف كل مجموعة، فيما يودع صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة المسابقة رسميا.

وتتواجد الدول العشر الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في البطولة بشكل مباشر، بالإضافة إلى 6 منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وتصعد المنتخبات الستة الممثلة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من خلال بطولة دوري أمم كونكاكاف، حيث تم التعرف على هوية 4 منتخبات بالفعل في انتظار تحديد آخر مقعدين.

متى تنطلق كوبا أمريكا 2024؟

تجرى منافسات كوبا أمريكا خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

وستقام مباريات دور الثمانية أيام الرابع من يوليو في هيوستن، والخامس من الشهر ذاته في أرلينجتون بولاية تكساس، والسادس من نفس الشهر في أريزونا ولاس فيجاس.

وتجرى منافسات الدور قبل النهائي في شرق رازرفورد بولاية نيو جيرسي، وشارلوت في ولاية نورث كارولينا ، يومي 9 و10 يوليو القادم على الترتيب، بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في شارلوت يوم 13 من الشهر نفسه.