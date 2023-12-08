تقارير: أيمن يحيى يرفض 9 ملايين ريال من النصر

كشفت تقارير أن اللاعب الدولي أيمن يحيى، جناح النصر، رفض العرض المقدم من إدارة ناديه من أجل تجديد عقده.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، قدم عرضا إلى أيمن يحيى من أجل تجديد عقده.

وأضافت أن عرض إدارة النادي العاصمي كان لمدة 3 أعوام مقابل 3 ملايين في العام الواحد، مما يعني حصوله على 9 ملايين ريال، وهو الأمر الذي رفضه أيمن.

ويدخل صاحب الـ23 عاما الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل، والتي تتيح له الانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه.

من جهة أخرى، ذكرت الرياضية أن المدافع الدولي عبد الإله العمري جدد عقده مع النصر مقابل 36 مليون ريال لمدة 4 أعوام، بواقع 9 ملايين في العام الواحد، إضافة إلى سيارة فارهة.