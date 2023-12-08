الليلة.. انطلاق جولة كأس أمم آسيا 2023

تشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع انطلاق جولة كأس أمم آسيا لكرة القدم في قطر، لإتاحة الفرصة للمشجعين لمشاهدة الكأس عن قرب في عدد من الأماكن المختارة.

وسيتمكن المشجعون من التقاط صور تذكارية مع الكأس ولقاء أفراد عائلة تعويذة سبوق، تمبكي، فريحة، زكريتي، وترينة، وفقا لبيان صادر من اللجنة المنظمة للبطولة.

وتستضيف قطر كأس الأمم الآسيوية مطلع العام المقبل، حيث يسعى المنتخب (العنابي) للاحتفاظ بلقب المسابقة القارية التي توج بها في نسختها الأخيرة عام 2019 بالإمارات العربية المتحدة.

وسيتم عرض الكأس في (بلاس فاندوم مول) اليوم الجمعة، ثم سينتقل إلى قطر مول بعد غد السبت.

ويشمل برنامج الجولة محطات إضافية في الأسابيع المقبلة في الفترة التي تسبق انطلاق البطولة الآسيوية، وسيتم الإعلان عن أماكن استضافة الكأس من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بكأس آسيا 2023.

وتستعد قطر لتنظيم كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، مسجلة بذلك رقما قياسيا في عدد مرات استضافتها للبطولة القارية، حيث سبق لها تنظيم نسختي 1988 و2011.

ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخباً من أفضل الفرق في قارة آسيا على لقب البطولة.

وستقام مباريات البطولة البالغ عددها 51 مباراة على 9 ملاعب خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السادسة لكأس أمم آسيا رفقة منتخبات تايلاند وقيرغيزستان وعمان.