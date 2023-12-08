مدرب أوكلاند سيتي: الاتحاد تم بناءه للفوز بكأس العالم للأندية

أكد ألبيرت ريبيرا، مدرب أوكلاند سيتي النيوزلندي، أن فريق الاتحاد تم بناءه للفوز بكأس العالم للأندية 2023.

وسيفتتح الاتحاد حامل لقب دوري روشن مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقال ألبيرت ريبيرا في تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية": "الاتحاد لديه فريق كبير ومزيج رائع بين اللاعبين الأجانب مثل فابينيو وفيليب لويز، وتشكيلة تمكنه من إراحة بعض اللاعبين كما كان الحال في دوري أبطال آسيا".

وأضاف: "الاتحاد يختلف حاليا مع مارسيلو جاياردو عما كانه عليه الوضع مع نونو سانتو، فجاياردو يحاول الضغط على المناسب وبخطوط متقاربة".

وتابع: "لسنا مرشحين للفوز، والاتحاد سيخوض منافسات مونديال الأندية تحت الضغط أمامنا من أجل الفوز علينا وتحقيق البطولة".

وأتم تصريحاته قائلا: "أعتقد أن الاتحاد تم بناؤه من أجل الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، ونحن نشعر بحالة جيدة باعتبارنا الفريق غير المرشح".

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في دوري روشن برصيد 28 نقطة من 16 مباراة بعد خسارته أمس الخميس أمام ضمك بنتيجة 3-1 في الجولة الـ16 للمسابقة.