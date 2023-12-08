مجلس الأمن ينعقد لاتخاذ قرار بشأن الوضع في غزة

بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

إقرأ أيضًا: مجلس الأمن يصوت لوقف إطلاق النار في غزة

ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة، بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، كما يدعو إلى حماية المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قال إنه سيطبق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، مبررًا خطوته بأنها تأتي في مواجهة خطر شديد يتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة.

وتعتبر المادة 99 من الميثاق هي السلاح الأقوى الذي يمتلكه الأمين العام، لوقف مثل تلك الأعمال الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر، غير أن نتيجة التصويت غير مضمونة بعدما رفض مجلس الأمن في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب اربعة مشاريع قرارات.

إقرأ أيضًا:

غداً.. مجلس الأمن يبحث أزمة فنزويلا وغويانا