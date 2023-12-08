الهيئة العامة للعقار تُحيل 92 وسيطًا عقاريًا للاشتباه في احتيال مالي

أحالت الهيئة العامة للعقار، 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي.

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وأوضحت الهيئة في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية واس، اليوم الجمعة، أنه بناء على عدد من البلاغات إضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، أسفرت عن إحالة 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة، مشيرة إلى أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية حيال البلاغات.

وأكدت هيئة العقار، أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية، والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية.

ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد "نظام الوساطة العقارية"، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، حيث تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية.

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