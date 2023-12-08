الزكاة والضريبة والجمارك تُحبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة في منفذ الحديثة

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة ومركبة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

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وأوضحت الهيئة، خلال بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الجمعة، أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في صناديق خشبية بداخل أدرج المقطورة.

وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة محاولة تهريب 117 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

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