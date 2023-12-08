صفقة سعودية تزيح كريستيانو رونالدو من عرش الأعلى أجرا في العالم

تسبَّبت صفقة سعودية في إزاحة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي من عرش أعلى الرياضيين أجرا حول العالم.

وانضم نجم الغولف الإسباني جون رام إلى "LIV Golf"، وهو دوري غولف ممول من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية.

من الرياضي الأعلى أجرا في العالم؟

وحسبما كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن جون رام سيتقاضى من خلال تلك الصفقة 400 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم.

وأضافت الصحيفة أن رام تجاوز عددًا من أكبر الأسماء في عالم الرياضة حول العالم، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بالإضافة إلى ليبرون جيمس لاعب كرة السلة روجر فيدرر لاعب التنس.

ووفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية، سيحصل رام على ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى 136 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع النصر وفقا للتقارير.

ويأتي خلف رونالدو غريمه ليونيل ميسي بفارق 6 ملايين جنيه إسترليني فقط، حيث يتقاضى 130 مليون جنيه إسترليني سنويا مع إنتر ميامي، ويليه زميله السابق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بـ 120 مليون جنيه إسترليني.

أعلى 10 رياضيين أجرا في العالم