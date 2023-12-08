المجلس الصحي السعودي: تجنب فرك أو تدليك المنطقة المصابة بعضة البرد تفاديًا لتلف الأنسجة

عضة البرد، أو ما يُعرف أيضًا بالتثليج، هي إصابة تنتج عن تعرض أجزاء من الجسم لدرجات حرارة شديدة البرودة (التجمد)، حيث يؤدي إلى تلف الجلد والأنسجة، وفقدان الشعور، وتغير لون المنطقة المتضررة.

ودعا المجلس الصحي السعودي، الجمعة، إلى تجنب فرك أو تدليك المنطقة المصابة بعضة البرد تفاديًا لتلف الأنسجة.

وعند تعرُّض الجلد، وخاصة الأطراف، إلى البرودة، فإنها تتسبّب في انقباض الأوعية الدموية السطحية، وفي حال تعرُّضها للحرارة تتوسّع الأوعية الدموية، وإذا ما حدثت هاتان العمليتان بسرعة كبيرة بمعنى التعرُّض للبرودة الشديدة ثم الدفء بشكلٍ متتالٍ وسريعٍ، فهذا سيؤدي إلى عدم استطاعة الأوعية الدموية ضبط ازدياد جريان الدم في المنطقة؛ ما يؤدي إلى تسرُّب الدم إلى الأنسجة المجاورة، ومن ثم التورم وظهور الحكة.

أعراض عضة البرد

نمو الورم بعد عدة ساعات من التعرُّض للبرودة والشعور بحرقة وحكة في المنطقة المصابة، وانتفاخ الجلد مكان الإصابة وما حوله ويميل إلى اللون الأحمر وأحياناً إلى الأزرق الداكن، وفي بعض الحالات الحادة قد تنمو بعض البثور على سطح الجلد وتظهر تقرحات جلدية.

طرق الوقاية من عضة البرد

التقليل من التعرُّض للبرودة، والاعتناء بالأقدام وعدم ارتداء الأحذية الضيقة، والإكثار من المشي، وفي حال كان الشخص مصاباً بالسكري، فمن المهم فحص القدميْن بشكلٍ دوري".