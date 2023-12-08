السفارة الأمريكية في بغداد تؤكد تعرضها لهجوم صاروخي قوي وتطالب بحماية البعثات الدبلوماسية

أكد مكتب المتحدث الرسمي بإسم السفارة الأمريكية في بغداد في بيان صحفي تعرض السفارة فجر اليوم إلى هجوم صاروخي " لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".

وأوضح البيان" حتى اللحظة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق".

وجدد المتحدث الدعوة" للحكومة العراقية، كما فعلنا من قبل، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي ونؤكد مرة أخرى أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفينا في أي مكان في العالم" .

وكانت قناة السومرية نيوز قد أفادت بتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لقصف صاروخي فجر اليوم الجمعة.

ويشكل القصف تطورا جديدا للأحداث، فهذه هي المرة هي الأولى التي تنضم فيها السفارة إلى قائمة الأهداف الأمريكية المستهدفة في العراق وسوريا، مع القواعد العسكرية.

من جانبه ،دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، القيادات الأمنية كافة بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات بإتجاه السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة.