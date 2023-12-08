المركز السعودي للعلاج بالبروتون.. نقلة تقنية نوعية للسعودية في الشرق الأوسط

يعتبر المركز السعودي للعلاج بالبروتون أول مركز لعلاج أورام السرطان بتقنية البروتون في الشرق الأوسط، حيث يعتبر واحداً من أكبر المشروعات التي يشهدها القطاع الصحي محققاً شراكة نوعية بين القطاعين الحكومي والخاص.

يقع المركز في مدينة الملك عبد العزيز الطبية الجامعية في الرياض، المملكة العربية السعودية، وهو مجهز بأحدث التقنيات والمعدات لتقديم العلاج بالبروتون لمرضى السرطان.

اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون في المركز الشامل للسرطان بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الثاني، ليقدم رعاية تخصصية دقيقة للأورام لأول مرة في المنطقة، مستهدفاً معالجة نحو 1700 مريض سنوياً.

وأوضح أن المركز سيقدم الرعاية الدقيقة لمرضى الأورام المعقدة، مشيرًا إلى أنه سيوفر عناء السفر على الكثير من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في خارج المملكة، ليقدم لهم رعاية متكاملة في المملكة بين عائلاتهم وأبنائهم.

ماهو المركز السعودي للعلاج بالبروتون؟

قدم المركز خدمات العلاج بالبروتون داخل المملكة وخارجها؛ كونه الأول والوحيد لعلاج الأورام بتقنية أشعة البروتون في الشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع، وبتكلفة أكثر من 924 مليون ريال.

ويعد المركز أحد أكبر المشاريع التي يشهدها القطاع الصحي، ويواكب النمو والتطور والريادة في القطاع الصحي بالمملكة، للوصول لمجتمع حيوي، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي وفق رؤية المملكة 2030.

مكونات المركز السعودي للعلاج بالبروتون

يتكون المشروع من مركز البروتونات النووية الدوراني (السكلوترون)، وناقل حزمة الأشعة، والقنطرة الدورانية، ويحتوي أيضاً على عدة غرف؛ منها غرفة رئيسة للتحكم والتشغيل، وخمس غرف للعلاج مزودة بقاعات التحكم الخاصة بها، وكذلك غرفة للأشعة المقطعية، ومثلها للتخطيط الإشعاعي وأنظمة التبريد والتحكم والسيطرة، مع عيادات طبية ووحدات الإقامة والأنظمة الإلكترونية والميكانيكية، وكذلك أنظمة مكافحة الحريق ومكاتب إدارية واستراحة المرضى وقاعات تدريبية.

يمكن استخدام العلاج بأشعة البروتون دون غيرها عندما يكون الورم ملاصقاً لعضو حيوي أو تتجاوز جرعة الإشعاع المستوى الآمن للأعضاء، وعند تكرار الإشعاع، ويظهر ذلك جلياً في أورام العين والحبل الشوكي وسلسلة الظهر، وكذلك أورام الدماغ وقاع الجمجمة والكبد، إضافة إلى أورام الأطفال والجيوب الأنفية وما جاورها، والمنطقة التي تعرضت للإشعاع سابقًا بجرعة عالية.

يستخدم العلاج بالبروتون حزمًا من البروتونات عالية الدقة لقتل الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة المحيطة. تتميز تقنية البروتون بالعديد من المزايا مقارنة بتقنيات العلاج الإشعاعي الأخرى، بما في ذلك:

دقة أعلى، مما يقلل من خطر تلف الأنسجة السليمة.

تأثيرات جانبية أقل، مثل الغثيان والقيء والإسهال.

إمكانية علاج الأورام التي تقع بالقرب من الأعضاء المهمة.

يمكن استخدام العلاج بالبروتون لعلاج مجموعة متنوعة من أنواع السرطان، بما في ذلك: