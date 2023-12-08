مانشستر يونايتد يكتسح جوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر يونايتد جوائز شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الحالي 2023-2024.

تم التصويت للهولندي إريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، كأفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر 2023.

وحقق اليونايتد بقيادة تين هاج سجل فوز بنسبة 100% وكان الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة، إذ فاز في جميع المباريات الثلاث ضد فولهام ولوتون تاون وإيفرتون.

وباتت هذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها تين هاج بالجائزة، بعد الفوز بها في شهري سبتمبر 2022 وفبراير 2023.

وكان مانشستر يونايتد أيضًا الفريق الوحيد الذي أمضى الشهر بأكمله دون أن يستقبل شباكه أي هدف.

ولذلك فاز الإنجليزي هاري ماجواير مدافع الفريق بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته.

وتفوق ماجواير على كل من جيرمي دوكو (مانشستر سيتي)، وأنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، وتوماس كامنسكي (لوتون تاون)، ورحيم سترلينج (تشيلسي)، وماركوس تاڤيرنير (بورنموث).

واحتفل ماجواير بالجائزة عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا) قائلا: "لم يكن من الممكن أن أفعل ذلك بدون زملائي في الفريق والموظفين والمشجعين، حبكم ودعمكم لا يمر دون أن يلاحظه أحد، وأنا أقدر ذلك".