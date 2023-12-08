فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل “ذا بيست 2023”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست 2023".

وكان حفل النسخة الماضية أقيم في فبراير الماضي، بسبب انتهاء منافسات كأس العالم في قطر يوم 18 ديسمبر 2022.

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست 2023"؟

وبحسب بيان رسمي من الفيفا، فإن الحفل سيقام يوم 15 يناير 2024 في لندن.

وسيقام حفل النسخة القادمة لتسليم جوائز "ذا بيست" للمرة الثالثة في العاصمة البريطانية لندن، بعد حفل أعوام 2017 و2018.

وأضاف فيفا في بيانه أنه سيتم تكريم أفضل اللاعبين والمدربين لكرة قدم السيدات والرجال في حفلٍ مبهر.

وكان ليونيل ميسي وأليكسيا بوتياس هما الفائزين بجائزة "ذا بيست" لنسخة 2022.

وسبق أن تم الإعلان عن المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر وأكتوبر 2023.

جوائز فيفا في حفل ذا بيست