متحدث هيئة “الزكاة”: بكوادرنا وشركائنا وأفضل التقنيات نتصدى لمحاولات تهريب المخدرات مهما تعددت طرقها

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، إن أفراد المجتمع شركاء في حماية أبنائنا واقتصادنا، ونستقبل كافة البلاغات بسرية تامة.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية": "بكوادرنا ذات الخبرة العالية وشركائنا وأفضل التقنيات الحديثة، نتصدى لمحاولات التهريب مهما تعددت طرقها".

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، في إحباط محاولتَي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة ومركبة قَدِمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 138.728 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في صناديق خشبية بداخل أدراج المقطورة، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 117.340 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.