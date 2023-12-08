تغريم تسلا بسبب تعرض عاملة لإصابة خطيرة

أشارت إدارة الصحة والسلامة المهنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تسلا بسبب أربع مخالفات تتعلق بالسلامة بعدما تعرضت عاملة لإصابة خطيرة عندما علقت في سيارة من طراز "موديل واي" في مصنع الشركة بمدينة فريمونت في كاليفورنيا في وقت سابق من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ووفقا لوثائق حصلت عليها وكالة بلومبرج عبر طلب بناء على قانون كاليفورنيا للسجلات العامة، لم تتحقق شركة صناعة السيارات الكهربائية من فصل الكهرباء عن سير ناقل أثناء فحص موظفين للجودة.

وبحسب الوثائق علقت موظفة في سيارة بعدما ضرب بابها المفتوح بوابة رأسية ثابتة في مصنع تسلا بفريمونت في أبريل .

واقترحت إدارة كاليفورنيا للصحة والسلامة المهنية تغريم تسلا 18 ألف دولار بسبب المخالفة "الجسيمة".