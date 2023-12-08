ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17487 شهيدا

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ 61 يوما على قطاع غزة إلى 17487 شهيدا، اليوم الجمعة.

حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن النظام الصحي في قطاع غزة منهك ولا يمكنه تحمل خسارة سيارة إسعاف أخرى أو سرير مستشفى واحد.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندمير في مؤتمر صحافي في جنيف إن "الوضع يزداد فظاعة يوما بعد يوم (...) بشكل لا يصدق".

وأشار الى أن "النظام الصحي منهك. لا تستطيع غزة أن تتحمل خسارة مزيد من المرافق الصحية، أو سيارة إسعاف أخرى، أو أي مستشفيات أخرى (...) أو حتى سرير مستشفى واحد إضافي".