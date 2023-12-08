المراكز اللوجستية.. ركائز واعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة

تمتلك المملكة العربية السعودية موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا مهمًا، حيث تقع في قلب العالم العربي وجنوب غرب آسيا، وتربط بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، هذا الموقع الاستراتيجي يجعل المملكة وجهة جذابة للتجارة الدولية، مما يساهم في نمو قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية.

وتمتلك السعودية العديد من المراكز اللوجستية، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الدولية، كما تتنوع هذه المراكز اللوجستية من حيث حجمها ونوع النشاط الذي تقوم به، وتنتشر في جميع أنحاء المملكة.

أهمية المراكز اللوجستية

تعتبر المراكز اللوجستية في المملكة واحدة من أهم الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي في إطار خطة التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030 والتي تهدف فيما تهدف إلى تنمية مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط، وبما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية تسهم بدورها في توفير ملايين فرص العمل للمواطنين السعوديين على مدار السنوات المقبلة.

وتلعب المراكز اللوجستية دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الدولية في المملكة، وذلك من خلال:

• تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات: حيث توفر المراكز اللوجستية مرافق وخدمات متطورة تساعد الشركات على تحسين عملياتها اللوجستية.

• خفض تكاليف النقل والتخزين: حيث توفر المراكز اللوجستية مواقع استراتيجية ومرافق متكاملة تساعد على خفض تكاليف النقل والتخزين.

• زيادة القدرة التنافسية للشركات: حيث تساعد المراكز اللوجستية الشركات على تقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة وتكلفة.

أنواع المراكز اللوجستية في السعودية

وتصنف المراكز اللوجستية في السعودية حسب نوع النشاط الذي تقوم به إلى العديد من الأنواع من بينها ما يلي:

• مراكز التخزين: وهي المراكز التي يتم فيها تخزين البضائع لفترات طويلة من الزمن.

• المدن الصناعية : وهي مراكز خدمية لدعم النشاط الاقتصادي الصناعي، وتحديداً فك توحيد السلع الصناعية المصدرة.

• مراكز التوزيع الدولية والداخلية: وهي المراكز التي يتم فيها توزيع البضائع إلى تجار التجزئة أو المستهلكين في الداخل أو الخارج.

• مراكز العبور: وهي المراكز التي يتم فيها نقل البضائع من وسيلة نقل إلى أخرى.

• مراكز الشحن الجوي : وهي مراكز متعددة الوسائط على الجانب البري للشحن الجوي العام ومشغلي المحطات ومقدمي خدمات البريد وغيرها.

• الموانئ الجافة : وهي مراكز لوجستية داخل الموانئ البرية لمناولة وتوزيع البضائع.

مستهدفات المراكز اللوجستية في السعودية

في أغسطس 2023، أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المخطط العام للمراكز اللوجستية، في السعودية وذلك بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، ضمن خطة التنوع الاقتصادي والتي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما يلي:

• تحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي عالمياً لتصبح من أفضل 10 دول.

• جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات اللوجستية: حيث تسعى السعودية إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة من خلال الفرص والمزايا التنافسية التي تمتلكها البلاد.

• تحسين فرص السعودية في دخول 3 مدن سعودية قائمة أفضل 100 مدينة في العالم.

• تسريع عمليات الأتمتة والتوسع في التقنيات الذكية ضمن خطة السعودية لتوسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

• تحسين وضع المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود وتعزيز الفرص الاستثمارية.

خريطة المراكز اللوجستية في السعودية:

وتضمن خريطة المراكز اللوجستية السعودية 59 مركزاً تتجاوز مساحة الإجمالية 100 مليون متر مربع، وتتصدر المنطقة الشرقية المناطق السعودية بحسب عدد المراكز حيث تحتوي وحدها على 17 مركزاً لوجستياً فيما تتساوى كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة بعدد 12 مركزاً لوجستياً لكل منهما، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، كما يجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن يصل عدد المراكز إلى 80 مركزًا بحلول عام 2030.

ومن بين أهم المراكز اللوجستية في السعودية ما يلي:

1. المنطقة اللوجستية الخاصة في مطار الملك خالد الدولي:

وهي المنطقة التي تم تدشينها في نهاية شهر أكتوبر 2022، حيث تم الإعلان عن أول مستثمر رئيسي فيها وهو شركة آبل الأمريكية التي تنتج هواتف آيفون وغيرها من المنتجات التي تشكل السعودية سوقًا واعدًا لها، وتقع المنطقة على مساحة 3 ملايين متر مربع قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض ويتم ربطها ببقية أنحاء المملكة عبر السكك الحديدية.

2. منطقة الصناعات اللوجستية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام:

وفي أكتوبر 2023 تم التوقيع على اتفاقية بين هيئة الموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية من القطاع الخاص، تناهز مليار ريال أي ما يعادل حوالي 266.6 مليون دولار وبمساحة تتجاوز مليون متر مربع

3. المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

تتميز المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بموقع استراتيجي يسهل عمليات الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة.

تمتد المدنية على مساحة 60 كم مربع، تدعمها العديد من المرافق الأساسية المتقدمة؛ من أبرزها: ميناء الملك عبد الله، والوادي الصناعي، وتقع المنطقة على مفترق مسارات التجارة العالمية، ما يمنحها ميزة نسبية للوصول المباشر إلى كافة الأسواق الإقليمية والدولية.