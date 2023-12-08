التعاون يكتسح الفيحاء برباعية في دوري روشن

حقق التعاون فوزا كبيرا على الفيحاء بنتيجة 4/1 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

وتقدم الفيحاء عن طريق فاشون سكالا في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك التعاون التعادل عبر ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 40 سجل أشرف المهديوي الهدف الثاني للتعاون، فيما أضاف زميله موسى بارو الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 84 سجل عبد الفتاح آدم الهدف الرابع للتعاون.

ورفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.

من جانبه، فاز الخليج على ضيفه أبها 3 /1.

وتقدم الخليج عن طريق فابيو مارتينيز في الدقيقة 16، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 سجل إيجور رودريجيز الهدف الثالث للخليج، فيما سجل زكريا السوداني هدف أبها الوحيد في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة تعرض فابيو مارتينيز لاعب الخليج للطرد في الدقيقة 64.

ورفع الخليج رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.