“الوئام” ترصد الإقبال المتزايد على معارض تنظيم السيارات.. والزوار يؤكدون أن الطرازات الحديثة جاذبة

أشاد زوّار معرض الرياض للسيارات 2023 بالتنظيم، الذي وصفوه بـ"الأكثر من رائع" للحدث الأبرز في عالم السيارات في المملكة، والذي يشهد مشاركة أكثر من 50 شركة رائدة بصناعة السيارات.

وأكد حسن عبداللطيف لـ "الوئام عن انبهاره بالمعرض وإمكانيات السيارات التي شاهدتها فيه ووصفها بـ "المذهلة"، فيما أشاد عبد العزيز أكرم، بالتنظيم "الأكثر من رائع"، وكذلك بتنظيم الفعالية داخل ملعب.

وأشار فيصل الدهمش من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى طرح الشركات العارضة مجموعة من الطرازات تكشف عن أحدث تطورات صناعة السيارات.

وأعرب عبدالله باخشب، سائق راليات، عن سعادته بالمعرض الذي يمنح زائريه الفرصة للتعرف على "هذه السيارات الرائعة التي نشاهدها في البطولات العالمية الكبرى".

وأشاد يوسف باحويرث، سائق فريق تويوتا، في حديثه مع "الوئام"، بحسن تنظيم المعرض والتنسيق لاستقطاب كبريات الشركات لعرض أحدث سياراتها.

وقال عبدالعزيز العون، زائر: "المعرض جميل جداً. وهو فرصة كبيرة للوكالات لعرض سياراتهم الجديدة ولم نتوقع هذا الإقبال الكبير والرائع".

وكشف المعرض هذا العام عن تدشين طرازات للمرة الأولى في المملكة والمنطقة، مما يسهم في تحقيق أهدافه في تسليط الضوء على أحدث تطورات صناعة السيارات ومستقبلها.

وأتاح المعرض الفرصة لأكثر من 50 شركة للتواصل والتعريف بمنتجاتها، مما يجعله واحدًا من أفضل المعارض لعرض التميز في هذا المجال.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الجماهير، خاصة على الأنشطة الخارجية التي تضم عروضًا لسيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، إلى جانب حلبات سباق الكارتينج، وسباقات المحاكاة، وفرصة تجربة قيادة السيارات.

ويستمر المعرض حتى يوم غد السبت في العاصمة الرياض.