متى يتوقف هذا الرجل عن الاحتجاجات؟

لا تكاد تخلو مباراة لنادي النصر من صرخات كريستيانو رونالدو الاحتجاجية. يرفع يديه بمناسبة ودونها. ويتحدث مع الحكام بشكل غاضب في معظم الأحيان. والغريب أن الحكام يتغاضون بشكل غريب عن إشهار الكرت الأصفر في وجهه.

لو تعامل الحكام الدوليين والمحليين معه بنص القانون لكان أكثر لاعبي دوري روشن حصولاً على الإنذارات، لكنهم دائماً يهربون لروح القانون خوفاً من التبعات الجماهيرية لقراراتهم.

لا شك أنه لاعب كبير، ومكسب لفريقه وللدوري السعودي بصفة عامة، لكنه يفسد جماليات وجوده في الملعب بصراخه المستمر، الذي لا يصدر إلا من لاعب بلا إمكانيات.

على عقلاء النصراويين أن يهمسوا في إذنه: دع الكرة تتحدث يا رونالدو وركز في ما يحدث في أرضية الملعب.