النصر يضرب الرياض بالأربعة في “الديربي المصغر”

فاز النصر على جاره الرياض 4 /1 في ديربي العاصمة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

وعوّض النصر بهذا الانتصار خسارته أمام الهلال بنتيجة 0-3 الجمعة الماضي في الديربي الأهم.

ورفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر الهلال، الذي كان فاز بدوره على الطائي بنتيجة 2-1.

بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله أوتافيو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 67 سجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر، فيما سجل أنتوني جراي هدف الرياض الوحيد بعد ذلك بدقيقة واحدة.

لكن تاليسكا أضاف الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة إلغاء 3 أهداف، 2 منها للنصر، وهدف للرياض.