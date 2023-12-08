نيفيز: من الصعب تسجيل أهدافًا كثيرة في كل مباراة

يعتقد البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، أنه من الصعب أن يسجل الفريق غلة تهديفية كبيرة في كل مباراة، مشيرًا إلى أن الأهم حصول فريقه على النقاط الثلاث.

وهزم الهلال نظيره الطائي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة في الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل نيفيز هدفًا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وقال نيفيز في تصريحات لشبكة SSC عقب المباراة إن الهلال واجه فريقًا منظمًا لم يكن من السهل اختراق دفاعه، ورغم ذلك فإن فريقه صنع العديد من الفرص والتي كان من الممكن أن ترفع النتيجة.

وأوضح اللاعب أنه من الصعب تسجيل الكثير من الأهداف في كل مباراة، مؤكدا أن الأمر يختلف من مباراة لأخرى حسب مستوى المنافس.