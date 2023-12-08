هانتر بايدن: الجمهوريون يحاولون قتلي معنوياً.. وتدمير رئاسة والدي

قال هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، إن الجمهوريين يحاولون قتلي معنوياً وهو ما سيتسبب في ألم لا يستطيع والدي أن يتحمله.

وأضافت: "لا يريدون محاكمتي، ولكن يريدون تدمير فترة والدي الرئاسية".

ووجّه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام ثانية إلى نجل بايدن، وهذه المرة بتهمة الاحتيال الضريبي، الأمر الذي يزيد حملة المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتتضمن اللائحة 9 اتهامات تراوح بين التهرّب الضريبي والإقرارات الكاذبة، وأنه "أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلاً من دفع ضرائبه".