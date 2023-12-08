مدرب أرسنال يتحدى الاتحاد الإنجليزي

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أنه سيواصل التعبير عن انفعالاته على خط التماس، رغم إيقافه وابتعاده عن التواجد مع فريقه في مواجهة أستون فيلا غدا السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وحصل أرتيتا على بطاقة صفراء ثانية بعدما رأى الحكم أنه بالغ في احتفاله بهدف فريقه في مباراة لوتون تاون.

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهامًا لأرتيتا بسبب تصريحاته ضد الحكم عقب خسارة فريقه على يد نيوكاسل.

وقد يواجه أرتيتا عقوبة المنع من التواجد بالملعب مجددًا، ورغم ذلك فإن أرتيتا لن يتراجع عن انفعالاته.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم قبل مباراة أستون فيلا المقرر لها غدًا "لا أعرف كيف يمكنني إيقاف ذلك، لقد كانت لحظة عاطفية حقا، حيث الجميع يقفزون من حولك وانت تفقد احساس المكان والمساحة التي تتواجد بها".

وأضاف أرتيتا "من المؤسف أنه لا يمكنني التواجد مع فريقي، لكن هذا القرار تم اتخاذه بعد مراعاة القواعد".

وأوضح المدرب الإسباني "بعد ذلك عدت إلى مقعدي وبقيت هناك لمدة 30 ثانية، لكن ذلك كان بعد الانفعال، من الصعب المطالبة بذلك".

وبسؤاله عما إذا ما كان عليه التحكم في عواطفه، رد أرتيتا "إذا تم منحي تلك الفرصة.. لا".