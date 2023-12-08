السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، موافقتها على مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في دورة الألعاب الصيفية المقبلة (باريس 2024) كرياضيين محايدين.

وذكرت اللجنة أن المشاركة في دورة الألعاب الصيفية سيكون وفقا لشروط معينة، وبشرط استيفاء الرياضيين لمتطلبات التأهل.

جاء ذلك ردا من اللجنة الأولمبية الدولية على طلب من الاتحادات الدولية للرياضات الصيفية واللجان المحلية الأولمبية لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية، التي أثارت الجدل منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا فبراير من العام الماضي.

وكما هو الحال بالنسبة للعودة للمسابقات الدولية، فإن الشرط هو أن يشارك الروس والبيلاروس في باريس كرياضيين محايدين، وألا يسمح للفرق بالمشاركة.

ولن يسمح بعزف النشيد الوطني للرياضيين من روسيا وبيلاروس في الأولمبياد، كما سيحظر استخدام الرموز والأعلام الوطنية.

ووفقا للجنة الأولمبية، تأهل لأولمبياد باريس حتى الآن 8 رياضيين من روسيا و3 من بيلاروس، بينما أكثر من 60 أوكرانيا من بين تقريبا 4600 رياضي مؤهلين بالفعل للمشاركة في البطولة.