هونج كونج تجهز ميسي للموسم الجديد

كشف إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي، عن استعداداته للموسم الجديد من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأعلن إنتر ميامي أنه سيخوض مباراة في هونج كونج في الرابع من فبراير المقبل، في أول جولة دولية يقوم بها.

وتم الاتفاق على أن يلعب إنتر ميامي بقيادة ميسي ضد فريق يضم أفضل اللاعبين بدوري الدرجة الأولى في هونج كونج.

وقال الإنجليزي ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، في تصريحات نشرها الفريق "هونج كونج مدينة جميلة وتتمتع بمشهد رياضي رائع".

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب هونج كونج، الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.

يذكر أن إنتر ميامي كشف في وقت سابق اعتزامه اللعب في السلفادور يوم 19 يناير المقبل، فيما كان مقررا أن يلعب الفريق مباراتين بالصين الشهر الماضي، لكن هذه الخطط لم يكتب لها النجاح.