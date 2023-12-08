واشنطن تعتزم بيع قذائف بـ500 مليون دولار لإسرائيل

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع قذائف بقيمة 500 مليون دولار لإسرائيل، بهدف استخدامها في الحرب الحالية التي تشنها على قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأفاد مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق للوكالة بأن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت موافقة الكونغرس على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" الإسرائيلية، لاستخدامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الحالية في غزة.

وتصل قيمة الصفقة المحتملة إلى 500 مليون دولار، وهذا ليس جزءًا من طلب تكميلي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليار دولار، والذي يشمل تمويلًا لأوكرانيا وإسرائيل.

وستخضع هذه العملية لمراجعة غير رسمية من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.