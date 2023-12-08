دورة الألعاب السعودية.. القادسية يتوج بذهبية الدراجات.. ومضر والخليج إلى نهائي اليد

تُوج فريق القادسية للدراجات بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية، التي انطلقت اليوم من جامعة الملك سعود بالرياض.

وحصد فريق القادسية المكون من سليمان الشائع، أحمد العمراني، يوسف بدادو، بدر المهنا ذهبية السباق بعد منافسة 7 أندية في سباق فرق ضد الساعة.

وسجل الفريق زمن قدره ساعة ودقيقتين و16 ثانية.

وحصد فريق السلام المركز الثاني والميدالية الفضية بعدما سجّل زمن ساعة و4 دقائق و23 ثانية، تلاه في المركز الثالث والميدالية البرونزية فريق الفتح بزمن ساعة و4 دقائق و54 ثانية.

وتوّج الفائزين رئيس الاتحاد السعودي للدرجات عبدالله الوثلان، ونائب رئيس الاتحاد أسماء الجاسر، فيما تنطلق غداً منافسات فردي الرجال وفردي السيدات.

كما أقيمت اليوم منافسات التجديف الداخلي في أكاديمية مهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث حقق حسن قادري ذهبية مسابقة 2000 متر للرجال، وحصد راكان علي رضا الميدالية الفضية، فيما نال سالي دانيال الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 2000 متر للسيدات، حصدت اللاعبة إيما ميريك الميدالية الذهبية، ونالت هيا المامي الميدالية الفضية، فيما أحرزت كاريمان أبو الجدايل الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد التجديف الداخلي الفرق المختلطة، حسم الذهبية الفريق السادس الذي يمثله راكان علي رضا، وحسين علي رضا، وإيما ميريك، وكاريمان أبو الجدايل، فيما حقق الفضية الفريق رقم 12 والذي مثله حسن قادري، وخالد شاكر، وإيمان رفيق وهيا المامي، وأحرز البرونزية الفريق الخامس والذي مثله ميثم آل حجي، وسالي دانيال وفاتن ميرزا، ولينه الأحمري.

من جهته تأهل فريقا مضر والخليج إلى نهائي منافسات كرة اليد لفئة الشباب، التي ستقام غداً الساعة 3 مساءً في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، فيما ستقام مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بين الأهلي والنور الساعة 10 صباحاً.

وكان مضر فاز على نظيره الأهلي بنتيجة 23-20، فيما تجاوز فريق الخليج نظيره النور بنتيجة 29-27 في مباراتي الدور نصف النهائي.