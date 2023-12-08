دوري أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي يهزم الهلال السوداني بهدف قاتل

حقق النجم الساحلي التونسي فوزًا قاتلًا على ضيفه الهلال السوداني بهدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل جاك مبي هدف المباراة الوحيد للنجم الساحلي في الدقيقة 88.

وحصل النجم الساحلي، الذي خسر أول مباراتين بالمجموعة الثالثة أمام كلا من مواطنه الترجي وبترو أتلتيكو الأنجولي، على أول 3 نقاط.

لكن الفريق التونسي يحتل المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف خلف الترجي صاحب المركز الثالث.

من جانبه تجمد رصيد الهلال عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بيترو أتليتكو.