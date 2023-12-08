الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتصدر مؤقتًا بهدف في شباك نابولي

اعتلى يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، بعد فوزه على ضيفه نابولي بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة 15.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيدريكو جاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

يوفنتوس يتقدم بالهدف الأول برأسية من المدافع جاتي#الدوري_الإيطالي | #يوفنتوس_نابولي pic.twitter.com/j5tkxG92fA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 8, 2023

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، الذي يمكنه استعادة الصدارة حال فوزه على أودينيزي السبت.

في المقابل، توقف رصيد نابولي، الذي يحمل لقب الموسم الماضي، عند 24 نقطة في المركز الخامس.

بهذا الفوز تفادى يوفنتوس الخسارة في آخر 10 مباريات بالدوري الإيطالي.

وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر لفريق السيدة العجوز في المسابقة هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 3.

أما نابولي فتلقى رابع هزائمه في آخر 5 مباريات بالدوري وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم في الدوري، مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3.