ختام جولة دوري روشن.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت إقامة مباريات عديدة، سواء في دوري روشن للمحترفين أو في الدوريات الأوروبية الكبرى.

أبرز هذه المباريات سيكون ختام الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين، إذ تقام مباراتين، فالأهلي يواجه الرائد، والوحدة يستضيف الأخدود.

كما تقام مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، أبرزها صدام أستون فيلا، صاحب المركز الثالث، مع أرسنال، الذي يتصدر الترتيب.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

دوري روشن للمحترفين

الساعة 06:00 مساءً.. الأهلي والرائد.. عبر SSC1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والأخدود.. عبر SSC EXTRA 1 HD.

الدوري الإنجليزي

الساعة 03:30 عصرًا.. كريستال بالاس وليفربول.. عبر beIN Sports HD 1.

الساعة 06:00 مساءً.. مانشستر يونايتد وبورنموث.. عبر beIN Sports HD 1.

الساعة 08:30 مساءً.. أستون فيلا وأرسنال.. عبر beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني

الساعة 06:15 مساءً.. ريال بيتيس وريال مدريد.. عبر beIN Sports HD 3 .

دوري أبطال أفريقيا

الساعة 10:00 مساءً.. الوداد المغربي وسيمبا التنزاني.. عبر beIN Sports HD 6.

الساعة 10:00 مساءً.. الترجي التونسي وبترو أتلتيكو الأنجولي.. عبر beIN Sports HD 9.

كأس الكونفدرالية

الساعة 07:00 مساءً.. الزمالك وساجرادا الأنجولي.