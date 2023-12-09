مدرب ليفربول يوضح حقيقة ضم بديل ماتيب

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه لا يخطط للتعاقد مع مدافع جديد لتعويض غياب الكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم الجاري.

لكن كلوب اعترف بأن طبيعة الدوري الإنجليزي تفرض أنه حتى مع وجود إصابتين فقط فإن الأمر لا يمثل مشكلة حقيقية.

وتعرض ماتيب لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، لينتهي موسمه.

ويعاني ليفربول من 5 مصابين، فبخلاف ماتيب، يغيب أيضًا كل من دييجو جوتا وأندي روبرتسون وتياجو ألكانتارا وستيفان باييتش.

وتحوم الشكوك حول لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر، الذي قد لا يشارك في مباراة كريستال بالاس بعد تعرضه لإصابة في مواجهة شيفيلد يونايتد منتصف الأسبوع.

ولدى كلوب في مركز قلب الدفاع كل من فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي (غاب لفترتين بسبب الإصابة هذا الموسم)، وجو جوميز، بالإضافة إلى اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، جاريل كوانساه.

ويرى المدرب الألماني أن هذا العدد كاف بشرط عدم تعرض مزيد من اللاعبين لإصابات.

وأضاف كلوب "الجميع يتحدث عن احتياجنا للاعب آخر، لكن ذلك سيكلف الأموال ويجب علينا أن نفعل ذلك في اللاعب الصحيح".

وواصل "أخبرني عن نادٍ يرغب في بيع مدافع كبير، ليس مجرد مدافع، لكن مدافع على مستوى عال".