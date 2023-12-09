ماني يعتذر لجماهير النصر بسبب غيابه عن التسجيل

قدم السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، اعتذاره لجماهير الفريق بسبب غيابه عن التسجيل طوال المباريات الماضية في دوري روشن للمحترفين.

وواصل ماني صيامه التهديفي للمباراة التاسعة على التوالي في فوز النصر على الرياض بنتيجة 4-1 مساء أمس الجمعة في الجولة 16 من المسابقة، رغم أنه صنع هدفين لكريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا.

وقال ماني، في تصريحات لقناة SSC التليفزيونية، عندما طُلب منه توجيه رسالة للجماهير في ظل الغياب عن التهديف، "أنا آسف، لكني أقدم أفضل ما لديٍ، وواثق أن الأهداف ستأتي".

وأشار ماني إلى أن المباراة كانت صعبة أمام خصم مختلف، لكن الفريق قدم مباراة قوية واستحق الفوز.

ورفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، ليبقى خلف المتصدر الهلال بفارق 7 نقاط.