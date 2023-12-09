رسميًا.. لويس فيليبي يغيب عن مونديال الأندية

أعلن الاتحاد غياب مدافعه لويس فيليبي عن بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية.

وذكر الاتحاد، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الفحوصات التي خضع لها محترفه لويس فيليبي أثبتت إصابته بتمزق عضلي.

وأضاف الاتحاد أن فيليبي يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لـ6 أسابيع كاملة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، وبالتالي سيغيب عن مونديال الأندية الذي يقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وأصيب المدافع في خسارة الاتحاد أمام ضمك 1-3، أول أمس الخمس، ضمن الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

ويلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي من مونديال الأندية.