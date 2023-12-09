“البيئة” تشارك في أسبوع كوريا الدولي للمياه 2023 للمساهمة في وضع الحلول الملهمة لتحديات المياه إقليميًا ودوليًا

شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة في أسبوع كوريا الدولي للمياه لعام 2023م، الذي أقيم تحت شعار "الإدارة المستدامة للمياه من أجل الإنسان والطبيعة"، والمقامة فعالياته خلال الفترة من 6 - 9 ديسمبر الحالي.

وجاءت مشاركة الوزارة بوفد من المختصين برئاسة وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني؛ للإسهام مع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي في وضع الحلول الملهمة لتحديات المياه على المستوى الإقليمي والدولي.

وتهدف مشاركة "البيئة" في أسبوع كوريا الدولي للمياه للمشاركة في وضع خطط عملية لتنفيذ حلول المياه، والتركيز على إجراء مناقشات مستفيضة حول كيفية متابعة هذه الحلول على المدى الطويل، ما يسهم في وضع رؤية عالمية مشتركة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتوافق كذلك مع رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال المشاركة استعراض الوفد مع نظيره الكوري سبل تعزيز التعاون المشترك في التقنيات الحديثة في ادارة ومعالجة المياه، إضافةً إلى لقائه عدداً من المسؤولين والمختصين ورؤساء الشركات العاملة في مجالات المياه.