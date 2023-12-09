ناقد رياضي يهاجم كاسترو بسبب نجم النصر

هاجم الناقد الرياضي جاسم الحربي البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، بسبب عدم توظيف الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط الفريق، بشكل صحيح.

وشارك فوفانا مع النصر في الفوز الكبير على الرياض بنتيجة 4-1 مساء أمس الجمعة في الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

وقال جاسم الحربي، عبر برنامج "الديوانية" المذاع على قناة "الرياضية" السعودية، "أنا مقتنع بنسبة 2000% بأن فوفانا من أفضل اللاعبين الموجودين في النصر، لكن المدرب لا يوظفه بالشكل الصحيح".

وأضاف "كاسترو يؤثر على حالة فوفانا النفسية بتغييره من وقت لآخر، الأمر الذي يعطي للاعب رسالة بأن المدرب ليس مقتنعًا به".

وتابع الناقد الرياضي "فوفانا أصبح تحت ضغط عند مشاركته، وفي حال اعتمد عليه كاسترو بالشكل الصحيح سيكون مؤثرًا، المشكلة هنا في المدرب وليس اللاعب".