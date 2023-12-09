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متحدث الأرصاد: دخول فصل الشتاء فلكيا 22 ديسمبر وسيكون شتاء هذا العام دافئًا

9 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

قال متحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن فصل الشتاء يدخل فلكيا في 22 ديسمبر وسيكون شتاء هذا العام دافئًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لـ"برنامج 120" على قناة "الإخبارية": "الموجات الباردة يبدأ أثرها على المناطق الشمالية ثم تمتد للجنوب، ونلاحظ انخفاضا واضحا في درجات الحرارة في هذه المناطق وتمتد لباقي مناطق المملكة".

عن الحالات المطرية، أضاف: "هذه توقعات أولية ونتوقع أن معدلات الأمطار ستكون مرتفعة، لكن مع طقس دافئ وليس شديدة البرودة، ولن تصل الدرجات كالأعوام الماضية إلى ما دون - 7 درجات مئوية".