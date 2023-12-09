رئيس برشلونة يوجه نصيحة لمسؤولي الدوري السعودي

وجه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، نصيحة لمسؤولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بضرورة التعاون مع الأندية الإسبانية، وعلى رأسها النادي الكتالوني.

وقال لابورتا، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، "أرى أن الدوري السعودي يبلي بلاءً جيدًا، إنهم يستثمرون في كرة القدم، وهي واحدة من أفضل الطرق للترويج لبلادهم، وأنا أشاهد بعض مباريات المسابقة".

وتابع لابورتا "منتخب السعودية قدم أداءً جيدًا للغاية في كأس العالم 2022، أعلم أن أصدقائي السعوديين فخورون جدًا، لأن منتخبهم كان الوحيد الذي هزم الأرجنتين بطل العالم".

وواصل "إضافة إلى اللاعبين السعوديين الموهوبين في الدوري السعودي، والمنضمين من أوروبا، يجب البحث عن فرصة تعاون مع الأندية الإسبانية، يمكن أن يساعدهم ذلك في تحسين جودة المسابقة".

واختتم "على سبيل المثال التعاون مع برشلونة سيكون فيه مصلحة للدوري السعودي، حيث سنصدر خبراتنا وأسلوبنا".