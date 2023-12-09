محلل رياضي لـ”الوئام”: صفقات الدوري السعودي العالمية حقّقت طفرة في المستوى والمشاهدات

أصبحت فترة الانتقالات في الدوري السعودي موسما يشهد صراعا مبكّرا بين الأندية لضم أكبر الأسماء وألمع نجوم كرة القدم حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات كبيرا، لا سيما فيما يتعلّق بالمحترفين الأجانب محطّ أنظار الجميع، وسط ارتفاع خرافي في نسب مشاهدة مباريات دوري روشن، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتدّ ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضا.

شهد دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، انضمام عدد من اللاعبين الأفذاذ، مثل البرازيلي نيمار إلى الهلال، بينما انضم السنغالي ساديو ماني إلى رونالدو في "العالمي"، وكان نصيب الأهلي بالتعاقد مع رياض محرز، أما الاتحاد فقد ضمّ إلى صفوفه صاحب الكرة الذهبية الفرنسي، كريم بنزيما.

وستكون هناك فرصة أخرى لأندية الدوري السعودي لتعزيز صفوفها في نافذة الانتقالات الشتوية، دعما لقوة الفرق في المسابقات المحلية والقارية، لا سيما أن الصفقات العالمية رفعت قيمة الدوري السعودي إلى ما يتجاوز 461 مليون يورو، وإن كانت تقارير تتحدّث عن انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، المحترف بالدوري الأمريكي، خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار في كرة القدم

يقول المحلل الرياضي لدى قنوات دبي الرياضية واليوتيوبر، عمرو عاطف، إن "السعودية نجحت في تنفيذ خطة استثمار محكمة في قطاع الرياضة من خلال جذب العديد من كبار النجوم للعب في الدوري السعودي، من بينهم كريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا وكريم بنزيمة ونجولو كانتي وساديو ماني وميتروفيتش، حتى يصبح منافسا للدوريات الخمس الكبرى (بيج فايف)، الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي، الأمر الذي أسهم في إحداث طفرة فنية في مستوى ومشاهدات الدوري السعودي بعد استقطاب نجوم العالم".

ويُضيف عمرو عاطف، في حديث خاص للوئام، أن "الصفقات العالمية أحدثت في الدوري السعودي دويا كبيرا في مختلف دول العالم، وأصبح الدوري السعودي يبثّ عبر عدد ضخم من القنوات التلفزيونية، كما أنه أصبح مصدر جذب للإعلانات، وأصبحت كلمة المملكة العربية السعودية تتردّد في مختلف دول العالم".

انتقال ميسي

توقّع عمرو عاطف، في حديثه، عدم انتقال الأسطورة ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي، لأنه لو كان أراد ذلك لحدث في الموسم الماضي، لكنّه قرّر الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية بنادي إنتر ميامي، ورغم العروض المالية المستمرة والكبيرة التي يتلقّاها "البرغوث"، لكنه لن يغامر بأي انتقال جديد على الأٌقل في الشتاء الحالي، وقد يستمر في أمريكا حتى اعتزال كرة القدم ليبدأ رحلة جديدة في عالم الاستثمار بالأندية الرياضية.

وتَفتح سوق الانتقالات في السعودية أبوابها، في الأول من يناير 2024، على أن تكون نهاية سوق الانتقالات في 30 يناير 2024، وهو آخر موعد لتسجيل الصفقات التي سيتم إبرامها.